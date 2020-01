Reina va all’Aston Villa e saluta il Milan: «Ci rivediamo a luglio»

Pepe Reina andrà a giocare per sei mesi all’Aston Villa. La notizia arriva direttamente dal portiere che ha ufficializzato l’operazione

Pepe Reina andrà a giocare per sei mesi all’Aston Villa. La notizia arriva direttamente dal portiere che ha praticamente ufficializzato l’operazione attraverso i social. Lo spagnolo tramite una storia sul proprio profilo Instagram ha dichiarato: «Grazie, ci rivediamo a luglio».

Non è ben chiaro perché il Milan abbia ceduto in prestito il portiere. La prima ipotesi lascia presupporre che l’ingaggio sia totalmente a carico degli inglesi: in questo modo i rossoneri risparmierebbero qualche milione, in attesa di ingaggiare un portiere con uno stipendio più basso. La seconda possibilità è che il portiere voglia giocare con continuità per conquistarsi un posto tra i convocati per i prossimi Europei.