Reijnders a DAZN: «Dobbiamo concentrarci maggiormente, non è possibile che sia successo questo!»

Reijnders a DAZN. Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero a pochi minuti dal termine della partita del campionato di Serie A contro il Torino

Intervenuto a pochi minuti dalla fine del match del Milan perso per 2-1 contro il Torino Reijnders ha dichiarato a DAZN:

«Dobbiamo essere più maturi in certi momenti della partita. Non è possibile uscire sconfitti da questo match dopo aver trovato il gol del pareggio! Cerchiamo di essere positivi, abbiamo grandi chance in campionato. Siamo usciti dalla Champions League: dobbiamo concentrarci maggiormente sulla Serie A. Sul fatto che dobbiamo giocare più velocemente sono d’accordo: per l’avversario è troppo facile difendersi quando abbassiamo il ritmo».