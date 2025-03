Reijnders, battuti Pulisic e Abraham: i tifosi hanno fatto la propria scelta. Su Milan Como

Reijnders è stato assoluto protagonista di Milan Como con un gol e un assist. L’olandese ha così battuto Pulisic e Abraham

Tijjani Reijnders è stato decisivo nella rimonta effettuata dal Milan contro il Como. Il centrocampista olandese ha infatti realizzato un gol e fornito l’assist a Christian Pulisic.

Proprio Pulisic e Tammy Abraham sono i due calciatori battuti dall’ex AZ Alkmaar nella corsa al man of the match. I tifosi rossoneri con poco più del 60% dei voti, hanno scelto Reijnders come MVP della sfida andata in scena ieri a San Siro. A riportarlo il club sul sito ufficiale.