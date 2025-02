Reijnders, promessa fatta ai tifosi del Milan: il suo annuncio fa sognare

Reijnders, il centrocampista olandese fa sognare i tifosi del Milan. Il suo annuncio in un’intervista a France Football

Tijjani Reijnders ha rilasciato un’intervista a France Football nella quale ha parlato della sua crescita sul campo e anche del suo futuro. In casa Milan, nel corso di questa stagione, l’olandese è stato sicuramente tra i migliori.

L’ex AZ Alkmaar così come Theo Hernandez e Pulisic sta trattando con il club per la permanenza. Sembrerebbe quello più avanti in questo senso e lo ha confermato lui stesso. Non solo mercato dunque, il club pensa anche ai rinnovi.

LA PROMESSA DI TIJJANI – «Presto rinnoverò, spero di vincere tanti trofei con il Milan».