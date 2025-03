Reijnders, incoronato dall’ex Milan: «Nella squadra è lui il vero leader»

Reijnders, bellissime parole dell’ex calciatore del Milan sul centrocampista olandese dei rossoneri

Riccardo Montolivo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre, in un’intervista rilasciata a Sport Mediaset ha esaltato le caratteristiche di Tijjani Reijnders. Per lui è uno dei migliori in Europa, in Serie A nessuno come l’ex AZ.

LE PAROLE DI RICCARDO MONTOLIVO – «Reijnders è tra i migliori in Europa nel suo ruolo, in Italia è il migliore di sicuro, è lui il vero leader del Milan».