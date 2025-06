Reijnders, il Milan cerca il suo sostituto: servono oltre 30 milioni di euro

Reijnders ha lasciato un vuoto nel centrocampo del Milan! Per sostituirlo il club ha scelto un calciatore che costa oltre 30 milioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta intensificando i propri sforzi per assicurarsi le prestazioni del centrocampista del Bruges, Ardon Jashari. Il neo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, avrebbe rilanciato l’offerta per il talentuoso mediano svizzero a 30 milioni di euro più bonus. Questa mossa conferma la ferma volontà del Milan di puntare sul classe 2002 per rinforzare la mediana.

Nonostante l’importante rilancio, non è ancora garantita una risposta affermativa da parte del Bruges. Il club belga, infatti, continua a valutare Jashari non meno di 35 milioni di euro di parte fissa, più almeno 3 milioni di bonus. La distanza tra domanda e offerta, seppur ancora presente, è considerata “assolutamente percorribile” dalle parti in causa, suggerendo che un accordo potrebbe essere raggiunto a breve.

La sensazione generale è che il trasferimento, prima o poi, si concretizzerà. Il giocatore stesso avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi al Milan, un fattore che potrebbe giocare un ruolo chiave nel convincere il Bruges a limare le proprie richieste. Jashari, che ha già avuto modo di incrociare il Milan in Champions League nella passata stagione, sarebbe entusiasta all’idea di vestire la maglia rossonera.

Per il Milan, l’arrivo di Jashari sarebbe un passo importante nella costruzione del centrocampo del futuro. Con la cessione di Tijjani Reijnders e la necessità di innesti di qualità e prospettiva, il club rossonero sta operando con decisione sul mercato. Jashari, per le sue caratteristiche di centrocampista completo, in grado di giocare sia davanti alla difesa che da mezzala, rappresenterebbe un tassello prezioso per il tecnico Massimiliano Allegri, che potrà contare su un giocatore giovane ma già con una buona esperienza internazionale. La trattativa prosegue, con la speranza che la fumata bianca possa arrivare presto.