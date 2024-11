Reijnders Milan, l’olandese con il sorriso a Milanello dopo la super prestazione di Madrid – FOTO

Tijjani Reijnders sempre più fondamentale nel Milan di Fonseca. Uno dei migliori in campo, se non il migliore, visto a Madrid nella vittoria storica di Champions contro il Real. L’olandese ha postato questa foto, con il sorriso, in quel di Milanello.