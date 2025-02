Reijnders Milan, firma imminente: cifre e dettagli, va evitato quel pericolosissimo scenario

Reijnders Milan, la firma è ormai imminente: cifre e dettagli del nuovo contratto dell’olandese. Centrocampista blindato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è pronto a blindare un importante calciatore della rosa rossonera di Conceicao.

Il traguardo più vicino è quello di Reijnders. Il contratto attuale scadrà nel 2028, non ci sarebbe un’impellenza, ma gli ultimi anni hanno insegnato che sui giocatori più importanti è consigliabile muoversi per tempo. TR va blindato per non invogliare il corteggiamento di altri club. La proposta è estendere per un’altra stagione, con opzione fino al 2030. Ingaggio raddoppiato: da 1,7 milioni a 3,5 netti, con bonus aggiuntivi.