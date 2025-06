Reijnders Milan, c’è il retroscena che spiazza totalmente i tifosi! E’ successo prima della cessione

Reijnders Milan, clamoroso retroscena sulla partenza del centrocampista olandese direzione Manchester City: è successo veramente

Secondo quanto dichiarato da Carlos Passerini, Reijnders ha espresso chiaramente la sua volontà di lasciare il Milan. Passerini afferma di capire la decisione del giocatore e non gliene fa una colpa. Tuttavia, sembra che alcune voci abbiano distorto la realtà, sostenendo che Reijnders sia stato “portato via con la carriola” o che volesse restare a Milanello a tutti i costi.

Passerini smentisce categoricamente queste affermazioni, definendole bugie. Secondo lui, Reijnders ha manifestato la sua intenzione di andare via e non ha mostrato alcuna riluttanza a lasciare il Milan. Questa dichiarazione sembra gettare nuova luce sulla vicenda e potrebbe aiutare a chiarire le dinamiche che hanno portato alla partenza di Reijnders.

La questione della partenza di Reijnders ha suscitato molto interesse e dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Alcuni avevano espresso sorpresa e disappunto per la decisione del giocatore, mentre altri avevano sostenuto che Reijnders aveva fatto la scelta giusta per la sua carriera.

In ogni caso, la dichiarazione di Passerini sembra confermare che Reijnders ha preso la decisione di lasciare il calciomercato Milan di sua spontanea volontà. La questione ora è capire come il Milan gestirà la sua partenza e come influenzerà la squadra nella prossima stagione. Il Milan dovrà valutare come colmare il vuoto lasciato da Reijnders e come adattarsi alla nuova situazione. La dichiarazione di Passerini potrebbe essere un punto di partenza per capire meglio la situazione e per andare avanti.