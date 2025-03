Reijnders Milan, l’olandese non ha dubbi: «Qua bisogna alzare trofei, la definisco così questa stagione». Le ultimissime notizie

Nella giornata di ieri Tijjani Reijnders ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan. Intervistato da Milan Tv, il calciatore olandese ha raccontato il suo punto di vista sulla stagione in corso.

STAGIONE IN CORSO – «Al momento sul campo stiamo attraversando un momento difficile. Ma credo ancora che possiamo fare meglio e so che andrà molto meglio. Se giochi per il Milan, vuoi giocare per alzare i trofei: possiamo ancora vincere qualcosa in questa stagione, il secondo trofeo la Coppa Italia. E dobbiamo essere pronti anche per la prossima stagione».