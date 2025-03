Reijnders Milan, l’olandese spiega le differenze con la passata stagione: «Questa è la più grande». Le sue dichiarazioni

Nella giornata di ieri Tijjani Reijnders ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan. Intervistato da Milan Tv, il calciatore olandese ha raccontato le sue emozioni.

DIFFERENZE CON LA PRIMA STAGIONE – «Nella prima stagione dovevo adattarmi, perché era un nuovo campionato e c’erano nuovi compagni. Questa stagione mi sento molto più libero, questo ha portato a più gol e più prestazioni convincenti. Sento di aver fatto un passo importante. In questo club posso giocare nel più alto dei palcoscenici: per me questo è il contesto migliore per continuare a migliorare come giocatore».