Reijnders Milan, il centrocampista non le manda a dire: «Non ci possiamo permettere questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle differenze tra Coppa Italia e campionato.

DIFFERENZA TRA COPPE E CAMPIONATO – «Una spiegazione non c’è, a parte il fatto che non siamo stati continui a livello di rendimento e in Serie A abbiamo perso per strada tanti punti. Un esempio lampante è la vittoria al Bernabeu contro il Real seguita dal pareggio a Cagliari: se vuoi lottare per vincere lo scudetto, non te lo puoi permettere. Dobbiamo fare molto meglio in questo finale di stagione e nella prossima. Sono convinto che miglioreremo».