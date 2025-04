Reijnders Milan, parole da vero leader: «Non potevamo sbagliare, abbiamo questo grande obiettivo». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Coppa Italia.

LE PAROLE – «Mercoledì avevamo una grande occasione per raggiungere la finale e non potevamo sbagliare. Ora vincere la Coppa Italia ci può permettere di partecipare alle prossime coppe europee e dobbiamo provarci. In campo eravamo affamati come cani e in più abbiamo mostrato quella qualità che non si è sempre vista durante la stagione»