Reijnders Milan, numeri clamorosi: non solo gol! Può superare un ex rossonero. Segui le ultimissime sul club rossonero

Tijjani Reijnders prosegue nella sua stagione a dir poco fantastica. L’olandese ieri è stato perfetto nel mandare Santiago Gimenez al gol negli istanti finali di Venezia-Milan.

L’ultimo centrocampista centrale rossonero ad avere preso parte a più di 14 gol (14 per l’olandese, ovvero 10 reti e 4 assist nel torneo in corso) in un singolo campionato di Serie A era stato Franck Kessienel 2020/21 (17).