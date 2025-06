Reijnders Milan, tutti i numeri dell’esperienza in rossonero dell’olandese: un trofeo e tanto altro

Reijnders Milan, si chiude dopo due anni l’esperienza in rossonero del centrocampista olandese: un trofeo vinto e tanto altro

Reijnders saluta: un’icona milanista in soli due anni

Tijjani Reijnders dice addio al Milan dopo appena due anni, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri e, cosa ancora più importante, affermandosi come l’indiscusso motore del centrocampo del Diavolo. La sua partenza, sebbene forse non del tutto inaspettata data la sua sensazionale ascesa, lascerà senza dubbio un vuoto a Milanello, poiché il maestro olandese è diventato una figura indispensabile nella configurazione tattica di Stefano Pioli.

L’impatto immediato e la crescita esponenziale

Secondo fonti vicine al club e ai resoconti de La Gazzetta dello Sport, l’impatto di Reijnders è stato quasi istantaneo. Dopo un primo anno di transizione, che ha comunque mostrato lampi del suo immenso potenziale e della sua intelligenza tattica, la stagione 2024-2025 ha visto la sua esplosione definitiva. Ha giocato un sorprendente numero di 54 partite in tutte le competizioni, a testimonianza della sua resistenza e delle sue prestazioni costanti. Ciò che lo ha davvero distinto in questa ultima stagione, tuttavia, è stata la sua notevole capacità di segnare gol per un centrocampista, con ben 15 reti. Questi numeri eccezionali non solo hanno evidenziato la sua crescente influenza nella fase offensiva, ma gli sono anche valsi il prestigioso premio di miglior centrocampista della Serie A, un riconoscimento del suo dominio in un campionato rinomato per le sue complessità tattiche e la sua accesa competizione.

Statistiche impressionanti e un trofeo in bacheca

Aggiungendo alla sua eccezionale seconda stagione, anche il suo anno d’esordio in rossonero è stato tutt’altro che trascurabile. Ha giocato un ruolo significativo, partecipando a 50 partite e contribuendo con 4 gol. Questa presenza costante e il miglioramento graduale ma costante hanno gettato le basi per la sua definitiva esplosione. In totale, nelle sue due stagioni, Reijnders ha collezionato ben 104 presenze con il Milan, dimostrando la sua instancabile etica del lavoro e il suo incrollabile impegno per la squadra. Il suo totale combinato di 19 gol da un ruolo di centrocampo arretrato o da box-to-box sottolinea ulteriormente il suo contributo a tutto tondo, fondendo senza soluzione di continuità la solidità difensiva con il talento offensivo.

Al di là delle statistiche individuali e dei riconoscimenti, Reijnders ha anche assaporato il successo collettivo durante il suo breve ma significativo periodo. È stato un membro fondamentale della squadra che ha sollevato la Supercoppa Italiana, aggiungendo un tangibile pezzo d’argento alla sua eredità milanista. Questo trofeo, sebbene non lo Scudetto o la Champions League, è stato un momento significativo per il club e ha ulteriormente consolidato il posto di Reijnders nel cuore dei tifosi. Era il tipo di giocatore che ha rapidamente compreso l’essenza del Milan, incarnando lo spirito rossonero con la sua energia implacabile, il suo gioco intelligente e una straordinaria capacità di dettare il ritmo di una partita.

La sua capacità di leggere il gioco, interrompere gli attacchi avversari e poi far ripartire rapidamente il pallone con passaggi incisivi è diventata un marchio di fabbrica del gioco del Milan. Possedeva una rara miscela di abilità tecnica, consapevolezza tattica e resistenza fisica, che gli permetteva di coprire ampie zone del campo e contribuire efficacemente in entrambe le fasi di gioco. Per molti tifosi, Reijnders è diventato rapidamente il “cuore” del centrocampo, il giocatore attorno al quale ruotavano gran parte delle strategie offensive e difensive del Milan. La sua partenza lascia un vuoto significativo, e sostituire un giocatore del suo calibro e della sua influenza sarà senza dubbio una delle maggiori sfide per il Milan nella prossima finestra di mercato, mentre cercherà di costruire sulle fondamenta che lui ha contribuito a gettare. I suoi due anni a San Siro possono essere stati brevi, ma sono stati indubbiamente brillanti, lasciando un’impronta duratura nella storia del Milan.