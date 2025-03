Reijnders Milan, Montolivo lo esalta: sul centrocampista olandese l’ha detto veramente!

Reijnders Milan, Riccardo Montolivo, ex centrocampista dei rossoneri tra le altre, ha esaltato l’olandese: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sport Mediaset, Riccardo Montolivo, ex Milan, ha esaltato così il centrocampista rossonero Reijnders:

PAROLE – «Dura, è veramente dura… Da un punto di vista emotivo, perché vorresti sempre lo stadio al tuo fianco, poi è difficile performare a un certo livello, soprattutto nella difficoltà, appena arriva quella arriva anche un po’ di sconforto. Conceicao deve essere bravo a creare gruppo, a fare quadrato in questo momento di difficoltà e raggiungere l’Europa tutti insieme. Non so quale, ma ha qualità e deve cercare di tirarla fuori da qui alla fine. Reijnders tra i migliori in Europa? Penso di sì. Del nostro campionato senza dubbio, ma anche a livello internazionale ha dimostrato di essere al top. Credo sia il vero leader tecnico di questa stagione, ha mantenuto un livello di qualità altissimo in tutto il campionato, anche nei momenti difficili, è stato un grande acquisto».