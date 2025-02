Reijnders a Sky: «Speciale giocare ogni partita per questo club. Dobbiamo cambiare una cosa»

Reijnders nel post partita di Milan Inter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista olandese

SUL GOL SEGNATO – «Speciale giocare ogni partita per questo club, purtroppo il gol segnato non è stato sufficiente»

CAMBIARE MENTALITA’ – «La mentalità va portata in tutte le partite non solo nelle gare importanti. Oggi abbiamo lottato ma non siamo riusciti a portarla a casa. Dobbiamo cambiare mentalità perché non siamo in una buona posizione in campionato»