Reijnders Milan, rossoneri tranquilli! Furlani chiaro col Manchester City, parte solo a queste condizioni

Reijnders Milan, il club rossonero sul futuro del centrocampista olandese: può partire solo di fronte ad un’offerta monstre

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Manchester City è in pressing per portare Tijjani Reijnders alla corte di Pep Guardiola, ma al momento non c’è ancora un accordo tra i due club. Il City vorrebbe avere il giocatore già per il Mondiale per Club che si giocherà tra due settimane negli Stati Uniti.

Tuttavia, l’offerta degli inglesi non ha ancora raggiunto la soglia dei 70 milioni di euro, che è la cifra minima richiesta dal calciomercato Milan. Sarà necessario un nuovo rilancio dei Citizens per arrivare a un’intesa con il club rossonero, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Dal punto di vista del giocatore, il City ha già raggiunto un accordo con il padre-agente di Reijnders, che guadagnerà oltre due volte il suo attuale stipendio al Milan, vale a dire 3,5 milioni di euro. La trattativa sembra quindi essere a buon punto, ma manca ancora l’accordo economico tra i due club.