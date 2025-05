Calciomercato Milan, Capello non ci sta: «Reijnders non lo venderei mai! Allegri dovrà fare questo…». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del ritorno di Allegri al Milan e non solo. Di seguito le sue parole sulla volontà del club rossonero di cedere Reijnders.

PAROLE – «Tare e Allegri devono confrontarsi e concordare le scelte tecniche. Chiaro che una mano ad Allegri debba arrivare anche dal mercato. Il reparto dove si deve intervenire con più urgenza è la difesa. Sul resto dipenderà dalle cessioni. Leggo del City in pressing su Reijnders, uno che io non venderei mai, ma nel calcio di oggi so bene come vanno le cose ».