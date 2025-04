Reijnders, il centrocampista del Milan batte tutti: nessuno come lui in Serie A

Condividi via email

Reijnders è il migliore di tutti! I numeri del centrocampista del Milan prendendo in considerazione tutte le competizioni sono importanti

Tijjani Reijnders ha segnato il gol dello 0-3 in Inter-Milan, la rete che ha chiuso definitivamente i conti nella semifinale di Coppa Italia. Per l’olandese è il 15° gol in stagione.

L’ex centrocampista dell’AZ, nel suo ruolo, è quello ad aver trovato più volte la via della rete prendendo in considerazione tutte le competizioni. In Serie A nessun centrocampista ha fatto meglio del classe 1998.