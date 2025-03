Reijnders Milan, Ambrosini non ha dubbi: «Calciatore diverso, i rossoneri hanno fatto bene a fare questa cosa»

Reijnders Milan, Massimo Ambrosini, leggenda rossonera e noto opinionista, ha esaltato il centrocampista olandese: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Massimo Ambrosini, leggenda rossonera, ha parlato così di Reijnders, centrocampista del Milan:

PAROLE – «In una partita sempre due tre volte lui qualcosa in fase offensiva crea, o con un tiro calciando a rimorchio, perché poi calcia anche bene, che è quella che secondo me è la sua qualità migliore, ovvero l’accompagnamento col tempo giusto. Poi però se lo metti un po’ più dietro è anche in grado di far partire l’azione. Ha questi strappi palla al piede. Però è un giocatore diverso, hanno fatto bene a fargli firmare il contratto allungadoglielo».