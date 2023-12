Reijnders il maratoneta, i suoi numeri in Salernitana Milan: il dato anche sui passaggi completati dal centrocampista

Tra le note più positive in una serata storta come quella capitata al Milan contro la Salernitana, c’è la prestazione di Tijjani Reijnders. Il centrocampista è stato autore di una buona prova nel complesso, nonostante non sia stata la sua miglior partita in rossonero.

I dati sui chilometri percorsi testimoniano come sia stato l’ultimo a mollare: 11.159 i km totali percorsi dall’ex AZ Alkmaar, il migliore tra i rossoneri anche per velocità media, con 10.97 km/h. Infine, altri dati, sottolineano il suo impatto anche in zona offensiva. È il rossonero ad aver toccato più palloni (76), quello che ha creato più occasioni da gol (4, come i passaggi chiave) e quello che ha completato più passaggi nella trequarti campo avversaria (13).