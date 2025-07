Reijnders, il Milan ha incassato di più: spuntano nuove cifre. Sul trasferimento al Manchester City

Reijnders ha portato un incasso superiore al Milan? Daniele Longo sul proprio account X ha svelato un retroscena

Il mercato del calcio continua a riservare sorprese e aggiornamenti sui dettagli delle operazioni più significative. Una delle cessioni più importanti dell’estate del Milan è stata quella di Tijjani Reijnders, il centrocampista olandese che ha salutato i rossoneri per approdare al Manchester City, campione d’Inghilterra e d’Europa. Nelle ultime ore, è emersa una precisazione importante riguardo alle cifre dell’affare.

Secondo quanto rivelato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato di Calciomercato.com, tramite un post su X (ex Twitter), la base fissa del trasferimento di Tijjani Reijnders ai Citizens non sarebbe stata di 55 milioni di euro, come inizialmente riportato, bensì di 57,7 milioni di euro. Una differenza di 2,7 milioni che, pur non stravolgendo l’entità complessiva dell’operazione, sottolinea l’accuratezza delle informazioni nel sempre più complesso mondo delle trattative calcistiche.

Questo incremento della base fissa conferma la bontà dell’operazione condotta dal club di Via Aldo Rossi. Tijjani Reijnders, arrivato al Diavolo nell’estate del 2023 dall’AZ Alkmaar, ha disputato una sola stagione in Serie A, ma è bastata per mettersi in mostra e attirare l’attenzione di uno dei club più potenti al mondo. Il centrocampista, noto per la sua visione di gioco, la capacità di dettare i ritmi e la notevole resistenza fisica, si è rapidamente imposto come uno dei pilastri del centrocampo rossonero. La sua cessione al Manchester City, dunque, rappresenta non solo un’importante plusvalenza per il bilancio del Milan, ma anche la conferma della capacità del club di valorizzare i propri talenti.

Per il Manchester City, l’acquisto di Reijnders è un ulteriore tassello nella costruzione di una rosa già stellare, volto a garantire profondità e qualità in un centrocampo che deve affrontare impegni su più fronti. Per il giocatore olandese, invece, il trasferimento in Premier League è il coronamento di una crescita esponenziale, con la possibilità di misurarsi ai massimi livelli del calcio mondiale sotto la guida di Pep Guardiola.

L’aggiornamento sulla cifra esatta della base fissa del trasferimento di Reijnders ribadisce l’importanza dei dettagli nel calciomercato e la costante evoluzione delle informazioni che lo riguardano. Per il Milan, incassare quasi 58 milioni di euro dalla cessione di un calciatore acquistato appena un anno prima rappresenta un’iniezione vitale di liquidità, utile per finanziare i prossimi colpi in entrata e per continuare a costruire una squadra competitiva.