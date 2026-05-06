Reijnders in crisi profonda con il Manchester City: minutaglia ridotto e futuro in bilico! Cosa è successo. Segui le ultimissime

Il calciomercato internazionale regala spesso parabole sorprendenti, e discendenti e quella di Tijjani Reijnders ne è l’esempio perfetto. Dopo aver lasciato il Milan lo scorso giugno per la cifra monstre di 57 milioni di euro, l’avventura dell’ex rossonero alla corte di Pep Guardiola sembra essere giunta a un punto di rottura inaspettato.

Dalle stelle alle stalle: l’eclissi di Reijnders in Premier League

L’inizio di Reijnders con la maglia dei Cityzens era stato folgorante. Superata la fase di rodaggio durante il Mondiale per Club, il centrocampista aveva conquistato i tifosi inglesi con prestazioni travolgenti in Premier League. Tuttavia, con il passare dei mesi, il rendimento dell’olandese ha subito una brusca flessione. Guardiola ha iniziato a preferirgli nuovi volti della rosa, relegando l’ex stella dei rossoneri a un ruolo sempre più marginale.

I numeri della crisi: i dati del minutaggio

Le statistiche recenti sono impietose e certificano una vera e propria scomparsa dai radar. Dal 7 marzo a oggi, il Manchester City ha disputato ben 11 partite, per un totale di circa 990 minuti disponibili. Di questo immenso bottino temporale, Reijnders ne ha collezionati soltanto 299, ovvero meno di un terzo del tempo totale. Il dato più allarmante riguarda le ultimissime uscite: l’olandese ha collezionato cinque panchine nelle ultime sette gare, di cui ben quattro consecutive in campionato.