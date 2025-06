Reijnders Manchester City, Fabrizio Romano ha annunciato che ha firmato il contratto: le cifre dell’operazione con il Milan. Le ultimissime

Il calciomercato estivo sta già regalando i primi colpi di scena, e uno dei trasferimenti che sta tenendo con il fiato sospeso gli appassionati è quello che riguarda Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, attualmente ancora legato al Milan, è dato per fatto al Manchester City, con Fabrizio Romano che ha più volte rilanciato la notizia con il suo autorevole “Here we go!”. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, al momento, non è ancora arrivata l’ufficialità da parte dei club coinvolti.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte e diffuse da Fabrizio Romano, l’accordo tra il Manchester City e il Milan per il trasferimento di Reijnders sarebbe stato raggiunto su basi solide. La cifra dell’operazione, che si vocifera da tempo, si aggirerebbe intorno ai 57 milioni di euro di base fissa, a cui si aggiungerebbero circa 14 milioni di euro di bonus, portando il totale potenziale a ben 70 milioni di euro. Un investimento significativo da parte dei Citizens, che evidenzia la volontà del club di Pep Guardiola di puntare forte sul talento dell’olandese.

Reijnders stesso, stando alle informazioni di Romano, avrebbe già definito i dettagli del suo contratto personale con il Manchester City e firmato già il contratto. Il giocatore avrebbe espresso il suo pieno gradimento per la destinazione inglese, attratto dal progetto sportivo e dalla possibilità di misurarsi in un campionato di altissimo livello. Si parla di un aumento significativo dell’ingaggio per il centrocampista, con cifre che potrebbero toccare i 7 milioni di euro.

Nonostante l’avanzato stato delle negoziazioni e le certezze fornite dal noto giornalista, l’assenza di comunicati ufficiali lascia ancora un barlume di attesa. Le visite mediche, sebbene date per scontate e presumibilmente già svolte o in fase di completamento, sono anch’esse un passaggio cruciale prima dell’annuncio definitivo.

Per il Milan, l’eventuale cessione di Reijnders rappresenterebbe una plusvalenza notevole e un’iniezione di liquidità fondamentale per il prossimo mercato. Tuttavia, la partenza di un perno del centrocampo aprirebbe una lacuna che la dirigenza rossonera dovrà colmare con un innesto di pari livello. Il Manchester City, invece, si prepara ad accogliere un giocatore che si adatta perfettamente alla filosofia di gioco di Guardiola, portando dinamismo, visione e qualità in mediana. L’attesa per l’ufficialità, pur breve, è palpabile.