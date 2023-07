Reijnders: «Xavi mi ha chiamato, ma io avevo già scelto il Milan»

Reijnders: «Xavi mi ha chiamato, ma io avevo scelto il Milan. Il sogno…». Le parole del centrocampista olandese, nuovo acquisto del Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo acquisto rossonero Tijjani Reijnders si racconta: dall’arrivo al Milan ai sogni nel cassetto. Di seguito le sue dichiarazioni

ARRIVO AL MILAN – «Sono impressionato dal primo giorno. Ho capito subito di essere in un grande club. Cosa mi ha colpito? I tifosi. Ho sempre saputo che il Milan è un grande club. Van Basten lo rappresento a pieno»

RUOLO – «A me piace giocare da mezzala, a sinistra. La cosa che faccio meglio è essere un giocatore box-to-box. Il nostro play? Krunic»

NUMERO 14 – «L’ho scelto per Cruijff. Il mio numero preferito è il 6, ma non si poteva prendere per Franco Baresi»

SOGNO – «Vincere la Champions con il Milan. Ma anche lo scudetto…»

TENTAZIONE BARCELLONA – «Xavi mi ha chiamato ma io avevo fatto la mia scelta. Con la chiamata di Pioli, avevo già preso la mia decisione»

PRESSIONE POST TONALI – «Zero pressione, voglio essere me stesso fuori e dentro il campo»

FAVORITE PER LO SUCETTO – «La Juve è un grande club, il Napoli ha fatto una grande stagione e l’Inter…»

IDOLO – «Messi, ma nel mio ruolo è Iniesta»