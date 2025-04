Reijnders show, altro gol in Udinese Milan: nessuno come lui!

Condividi via email

Reijnders ha segnato il gol dello 0-4 in Udinese-Milan, il centrocampista olandese batte tutti in Europa

Tijjani Reijnders ha segnato la rete dello 0-4 in Udinese-Milan match andato in scena ieri sera al Blu Energy Stadium. Con questo gol il centrocampista ha toccato quota 14 gol stagionali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

L’olandese è il primo centrocampista per realizzazioni se si prendono in considerazione i top cinque campionati europei. Un segnale di crescita importante per il classe 1998.