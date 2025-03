Reijnders potrebbe raggiungere Frank Kessie. Il centrocampista olandese è a quota 9 in Serie A e mette nel mirino l’ex rossonero

Tijjani Reijnders in stagione ha già raggiunto quota 9 gol in Serie A, un bottino niente male per un centrocampista. Dal 2014/15 ad oggi, il primato di reti in un singolo campionato di un centrocampista del Milan appartiene a Frank Kessié.

Il classe 1996 ha realizzato 13 reti nella stagione 2020/2021, l’ex AZ Alkmaar ha 9 partite per provare ad eguagliare il risultato.