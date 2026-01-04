Reijnders, l’ex Milan ha riacceso i motori in Premier League: gol anche contro il Chelsea

Reijnders, l’ex centrocampista del Milan è tornato determinante anche in Premier League: quinto gol in campionato

La prima stagione di Tijjani Reijnders al Manchester City sta ricalcando l’andamento di un diesel. Dopo la cessione estiva dal Milan, l’olandese aveva abbagliato tutti all’esordio contro il Wolverhampton (gol e assist), prima di subire un fisiologico calo d’ambientamento ai ritmi frenetici del calcio inglese.

La vera svolta, tuttavia, è arrivata a dicembre. Reijnders ha ritrovato la marcia dei tempi rossoneri, siglando 4 gol nelle ultime 7 partite.

L’ultimo squillo è pesantissimo: una rete d’autore nel big match contro il Chelsea, ripresa solo nel finale da Enzo Fernandez. Con 6 assist stagionali già a referto, Tijjani è tornato a essere quel centrocampista totale che a San Siro hanno ammirato per due stagioni, diventando un perno fondamentale nello scacchiere di Guardiola.