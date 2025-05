Reijnders, può sfatare il tabù Genoa: per aumentare i suoi numeri con il Milan

Reijnders potrebbe sfatare il tabù Genoa in questa stagione in cui sta avendo numeri devastanti con il Milan

Tijjani Reijnders è uno dei top insieme a Christian Pulisic in questa stagione del Milan. Per l’olandese sono arrivati 10 gol e 3 assist in 33 presenze solamente nel campionato di Serie A.

In questa grande stagione, l’ex AZ Alkmaar, potrebbe sfatare un tabù in Genoa-Milan. Infatti, in tre gare disputate contro il Grifone, non ha ancora trovato la via del gol.