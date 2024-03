Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato a Dazn prima del match contro il Verona di Serie A 2023/24

COME STA – «Ho pensato di recuperare la forma in questo periodo e ora sono pronto per ogni partita. Ho anche più energie visto che non ho avuto un alto minutaggio. Ora sono nelle condizioni per essere titolare».