Reijnders, batte anche Calhanoglu: il derby dei centrocampisti è del Milan

Reijnders in Serie A ha segnato anche in Udinese-Milan! L’olandese batte anche Calhanoglu in questa classifica

In Udinese-Milan ha segnato un altro gol anche Tijjani Reijnders! Nel match andato in scena ieri sera al Blu Energy Stadium l’olandese ha timbrato ancora una volta il cartellino. Con questo gol il centrocampista ha toccato quota 14 gol stagionali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

L’olandese è il primo centrocampista per realizzazioni se si prendono in considerazione i top cinque campionati europei. Un segnale di crescita importante per il classe 1998 che si piazza sopra a Calhanoglu fermo a quota 10.