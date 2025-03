Reijnders, Adani impazzisce per lui: «Mi fate un conto? E' un giocatore per tutti...»

Reijnders, Lele Adani in una storia Instagram ha celebrato le gesta del centrocampista del Milan

Daniele Adani, tramite le proprie storie Instagram, ha celebrato l’ennesima ottima prestazione di Tijjani Reijnders. L’olandese ha segnato il gol del 2-1 in Milan-Como, il suo nono in stagione in Serie A.

ADANI ESALTA REIJNDERS – «Dicevamo per quanto riguarda Reijnders? Mi fate per cortesia un conto sulla somma di gol e assist di campionato, Champions League, Nazionale, Coppa Italia. Reijnders è un giocatore per tutti i contesti, i campionati, gli allenatori, per ogni tipo di maglia e di squadra».