Rebic, voglia di rivincita sull’Inter di Conte: ecco il motivo

Ante Rebic vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Proverà a farlo nel derby, se Stefano Pioli gli darà fiducia e lo farà partire titolare

Ante Rebic vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Proverà a farlo nel derby, se Stefano Pioli gli darà fiducia e lo farà partire titolare. Il croato in estate era stato in contatto con l’Inter, poi il tutto si è risolto con un nulla di fatto. Antonio Conte avrebbe detto no all’acquisto dell’attaccante proprio quando l’operazione sembrava ben avviata.

Il seguito è storia nota. Il Milan ha trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte per uno scambio di prestiti: André Silva in Germania e Ante in Serie A. Ci sarà la vendetta nel derby?