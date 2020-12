Rebic, poca confidenza con il gol in questo inizio stagione

Rebic non sta dando grandi risultati dal punto di vista realizzativo. Nella scorsa stagione il croato era andato in rete con continuità

Ieri l’ex Fiorentina ha fornito l’assist per Samu Castillejo e ha fornito una buona prestazione. Tuttavia, all’attivo in Serie A Rebic non ha ancora segnato, nemmeno giocando in avanti da centravanti. Diverso il discorso relativo agli assist (clicca qui per il record di Rebic).