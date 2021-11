Rebic escluso dalla Croazia: il ct Dalic si aspetta le sue scuse. Il motivo

Ante Rebic continua ad essere escluso dalle convocazioni della nazionale croata. Il motivo? Il ct Dalic si aspetta delle scuse. Ecco perché

Continua a far discutere in Croazia la non convocazione di Ante Rebic con la Nazionale di calcio. Anche in occasione di questa pausa, il ct Dalic non ha chiamato l’attaccante del Milan.

Il motivo? Dalic si aspetterebbe le scuse di Rebic dopo il suo attacco alla Nazionale per l’eliminazione dall’Europeo. Il ct ha commentato così la situazione: «Ha chiamato lui la squadra una merda, non io».