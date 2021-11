Milan Inter, Tatarusanu para il rigore e Rebic salta in panchina – VIDEO

La parata di Tatarusanu sul rigore di Lautaro Martinez ha scatenato la gioia di tutto il popolo rossonero. Non da meno Ante Rebic, che dalla panchina si è lasciato andare ad un esultanza scatenata. Il video condiviso dal profilo social del Milan.

What makes you celebrate like Rebić? 🔴⚫️

Cosa vi fa saltare come Rebić? 🔴⚫️#MilanInter #SempreMilan pic.twitter.com/Ox3ESeWU8K

