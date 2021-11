Pioli a DAZN: «Abbiamo dimostrato di essere forti, Rebic importantissimo»

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN nell’immediato post-partita del derby: ecco le sue dichiarazioni

SUL DERBY: «Abbiamo giocato un grande derby contro una grande squadra ma anche noi abbiamo dimostrato di essere forti».

SULLA CRESCITA RISPETTO AD UN ANNO FA: «Il nostro è stato un percorso di crescita, basti vedere l’età media dell’Inter rispetto a noi. Oggi ci giochiamo questa gare alla pari, ci sono state occasioni da una parte e dall’altra perchè anche l’Inter è una squadra con qualità».

SULLO SVILUPPO DELLA GARA: «La reazione allo svantaggio c’è stata, siamo andati sotto su un nostro errore mentre stavamo comunque controllando il gioco, siamo rimasti in campo con le nostre idee. Potevamo sfruttare meglio Ibra nelle sponde per i nostri due trequartisti, ma non abbiamo mollato di un centimetro ribattendo colpo su colpo. Il recupero di Rebic è importantissimo, ha caratteristiche uniche sul lungo e sul corto. E poi serviva perchè abbiamo tirato il collo a Leao che è comprensibilmente in calo anche se pure stasera non ha fatto mancare la solita prestazione».

SULLA FASE DIFENSIVA: «Siamo stati coraggiosi in fase difensiva accettando spesso gli uno uno contro nella zona centrale contro le loro punte. Un mediano nel primo tempo doveva rimanere di più perchè c’era troppo spazio tra i reparti ma ci sta vista la voglia di portare a casa un risultato positivo. Solo noi e il Napoli siamo imbattuti in Europa, vuol dire che stiamo facendo benissimo».

SULLA ROSA: «Sono molto contento della rosa, il club mi ha messo a disposizione un potenziale importante. Recupereremo pure Messias dopo la sosta. Le partite cambiano con le sostituzioni, dobbiamo mantenere questo atteggiamento per ottenere risultati importanti».

SULLA SOSTA: «Un paio di giorni saremo più rilassati, poi dopo no perchè giocheremo fino al 22 dicembre ogni tre giorni. Dobbiamo recuperare energie, chiedo ai miei giocatori che andranno in nazionale di lavorare bene ma anche di tornare sani perchè subito dopo la sosta abbiamo la Fiorentina e l’Atletico Madrid».

SULL’AMBIENTE: «Stiamo lavorando in sintonia con tutti, è un grandissimo ambiente».