Rebic e Origi verso il forfait con l’Empoli: Pioli vorrebbe farci più affidamento ma il recupero non è completo

Come scrive Tuttosport Ante Rebic e Divock Origi, sui quali Pioli vorrebbe fare maggior affidamento, anche ieri hanno svolto dei lavori personalizzati, ma ancora non si sono visti sul campo insieme ai compagni e questo vuol dire che avranno bisogno ancora di giorni per poter smaltire del tutto i loro problemi. Difficile recuperarli per l’Empoli.