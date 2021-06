Rebic e Calhanoglu deludono: non è un Europeo per milanisti

Rebic e Calhanoglu deludono con le rispettive Nazionali. Questo Europeo non sa da fare per i milanisti. L’unico a salvarsi è…

Non è un Europeo per milanisti. Ibrahimovic in infermeria, Calabria e Romagnoli a casa per esser stati scartati. C’è Gigio, ma non fa più parte del Milan. L’unico che funziona è Kjaer. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Male Calanhoglu, nelle prime due gare ha rimediato un 4,5 in pagella e sta già tornando indietro con la sua Turchia. E poi c’è Ante Rebic, il cui flop sarebbe più pesante di quello del turco, perché la Croazia è vice campione del mondo e rischia di non raggiungere gli ottavi. L’ex Bayer Leverkusen ha rimediato due 5 in pagella e con l’Inghilterra si è mangiato un gol clamoroso. Ante si è perso e con lui anche la propria Nazionale.