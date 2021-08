Adesso è ufficiale: Rebic fuori dalla lista dei convocati della Croazia

Rebic non sarà convocato per le gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Il CT della Croazia, Dalic, lo ha escluso dalla lista

Fuori dai convocati. Dopo le voci dei giorni scorsi che volevano Ante Rebic fuori dalla lista dei convocati della Croazia in vista delle gare di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar, a causa delle critiche post eliminazionale da Euro2020 al ct della nazionale, Dalic, ora è arrivata anche l’ufficialita. Ante Rebic non è presente nella lista.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Livakovic, Sluga, Ivusic

Difensori: Vida, Lovren, Barisic, Caleta-Car, Juranovic, Uremovic, Gvardiol, Skoric, Sosa

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Ivanusec, Moro

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Orsic, Budimir, Livaja, Colak

Sostituti: Basic, Lovric, Majer, Sucic