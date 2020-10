Rebic, confermata l’esclusione: molto più probabile Udine

Rebic, Udine potrebbe essere un nuovo inizio: le condizioni del giocatore fuori dalla gara di Crotone del 27 settembre scorso

Rebic, Udine potrebbe essere un nuovo inizio: le condizioni del giocatore fuori dalla gara di Crotone del 27 settembre scorso, quando cascò sul gomito, procurandosi una bruttissima lussazione.

DA MARTEDÌ IN GRUPPO- Per la gara con lo Sparta Praga di questa sera non è stato convocato da Pioli ma Come riportato da Gazzetta dello sport , martedì Rebic è

tornato a lavorare in gruppo e corre verso la trasferta di domenica a Udine.