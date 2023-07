Rebic Besiktas, ci siamo. Cifre e dettagli dell’affare: quanto incassa il Milan con la cessione dell’attaccante

Ci siamo per la cessione al Besiktas di Ante Rebic. Il croato, che non è stato convocato per la tournée negli Stati Uniti, ha capito che non c’era più spazio per lui ed ha accettato la destinazione turca.

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato le cifre dell’affare: Rebic lascia il Milan a titolo definitivo per 500mila euro più 1,5 milioni di bonus. I rossoneri risparmiano anche i 3,5 milioni di euro del suo stipendio.