Dalla Spagna: il Real Madrid segue Tonali, l’assalto in estate. Il Milan tende l’orecchio alle voci di mercato

Dalla Spagna proseguono le voci di mercato e una di queste coinvolge Sandro Tonali: il giocatore sarebbe obiettivo di una big europea.

Secondo quanto riportato da abc.es, il rossonero sarebbe uno dei giocatori seguiti con attenzione dal Real Madrid, che in estate potrebbe dunque provare l’assalto. Non è la prima volta che il club madrileno si affaccia: già in estate erano emersi rumors di sondaggi da parte degli spagnoli.