Real Madrid Milan, Marcelo chiede la foto a Maldini nel tunnel – VIDEO

Prima dell’ingresso in campo in Real Madrid-Milan, Marcelo ha colto l’occasione per chiedere una foto a Paolo Maldini

Le leggende riconoscono le leggende. Prima dell’ingresso in campo nell’amichevole tra Real Madrid e Milan il terzino brasiliano Marcelo ne ha approfittato per chiedere una foto a Paolo Maldini. I Blancos hanno immortalato il tutto per poi pubblicarlo sui social. Nel video il direttore tecnico rossonero, alla richieste del giocatore dei Galacticos, risponde con un simpatico: «La voglio anche io con te».