Real Madrid Milan: le scelte di Pioli su Kjaer e Giroud

Real Madrid Milan sarà la prima partita da titolare per Giroud, Pioli ha scelto il francese per guidare l’attacco, Kjaer dalla panchina

Come nel 2018. Nell’estate del 2018 contro il Real Madrid ci fu la prima di Higuain in maglia rossonera. Oggi il numero 9 è cambiato, ad indossarlo non è più un argentino ma un francese. Come allora anche Giroud debutterà in maglia rossonera contro i blancos. Pioli lo ha scelto per guidare l’attacco del Milan. Simon Kjaer unitosi da poco al gruppo dopo l’eroico Europeo partirà dalla panchina per entrare magari a partita in corsa.