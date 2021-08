Real Madrid Milan, Maignan protagonista: para un rigore a Bale

Real Madrid Milan resta sullo 0-0 anche grazie a Maignan che neturalizza un rigore prima conquistato e poi sbagliato da Bale

Subito protagonista. Mike Maignan ancora imbattutto in questo precampionato, per ora sta chiudendo la porta anche al Real Madrid. In un momento in cui i ritmi di partita si erano decisamente abassati un errore della difesa del Milan ha favorito Gareth Bale che si è immolato verso l’area di rigore, poi abbattuto all’ingresso da Calabria. Un rigore che però Bale non è stato capace di trasformare anche grazie a Maignan che ha intuito e poi respinto il tiro.