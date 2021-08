Ancellotti sceglie Isco: l’obiettivo rossonero titolare in Real Madrid Milan

Messaggio di mercato in Real Madrid Milan, Ancelotti sceglie Isco tra i titolari che affronteranno i rossoneri

Arriva un messaggio importante in chiave mercato rossonero. Per l’amichevole contro il Milan, l’ex Carlo Ancelotti tra i vari titolari da mandare in campo ha scelto anche Isco, nome accostato ai rossoneri tra i vari per sostituire l’ormai partito Calhanoglu. Un messaggio per far capire che l’allenatore blancos punta ancora su di lui, o semplicemente una strategia di mercato per convicere il Milan ad investire sul talento spagnolo?