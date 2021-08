Real Madrid, i convocati per l’Alavès: presente un obiettivo rossonero

Real Madrid: Carlo Ancelotti ha presentato la lista dei convocati per la prima sfida delle merengues in Liga: presente un terzino

Una convocazione che sancisce definitivamente uno stop ad una trattativa nata qualche settimana fa ma che, con ogni probabilità, non si concretizzerà: Alvaro Odriozola, infatti, figura nella lista dei giocatori arruolabili per la prima sfida del Real Madrid in Liga, sul campo dell’Alavès.

Un indizio di mercato che spinge ulteriormente il terzino lontano da Milanello, segno che la trattativa che porterebbe Florenzi al Milan, sia giunta ad un passo dalla sua realizzazione. Il terzino spagnolo, non era stato aggregato al resto del gruppo da Ancelotti per l’amichevole di Klagenfurt, proprio contro i rossoneri.