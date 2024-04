Ravezzani bacchetta Leao: «Scusarsi con il giornalista sarebbe segno di intelligenza» ha scritto su Twitter

Ravezzani è tornato sul battibecco che l’attaccante del Milan Rafael Leao ha avuto con un giornalista al termine della sfida di ieri sera persa contro la Roma. Le sue parole su Twitter.

RAVEZZANI – «Anche se Leao aveva buone ragioni per essere nervoso, non ce n’era una per rivolgersi così al nostro Michael Cuomo reo solo di fare (bene come sempre) il suo lavoro. Scusarsi sarebbe segno di intelligenza. Poi, veda lui…»